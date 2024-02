Ist das alles gewesen, Ichiken?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Die letzten 7 Tage zeigten für die Ichiken-Aktie einen RSI-Wert von 51, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 40,97 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist Ichiken weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ichiken.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Ichiken eingestellt waren. Es wurden an allen betrachteten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne negative Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Ichiken daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Ichiken in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Ichiken resultiert. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Ichiken-Aktie bei 2100,52 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2405 JPY deutlich darüber liegt (eine Abweichung von +14,5 Prozent). Auf dieser Basis erhält Ichiken somit eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine Abweichung von nur +4,09 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ichiken also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.