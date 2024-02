Ist das alles gewesen, Icetana Ltd?

In den vergangenen zwei Wochen wurde das Unternehmen Icetana von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend positive Themen angesprochen wurden, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung rund um Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Icetana wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung des Signals führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem neutralen langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergab, dass die Icetana-Aktie derzeit als überkauft eingestuft wird, sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage. Dies führt insgesamt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die RSIs.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Icetana-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,028 AUD liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen erhält die Aktie eine schlechte Bewertung.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, des Sentiments und des Buzz, des RSI und der technischen Analyse eine insgesamt schlechte Bewertung für die Icetana-Aktie.