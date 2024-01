Ist das alles gewesen, ING Groep?

Die Diskussionen über die Ing Groep auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt negative Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Ing Groep bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Ing Groep mit einer Rendite von 100,61 Prozent mehr als 101 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Ing Groep mit 100,61 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +6,83 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Ing Groep-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,5 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Ing Groep aktuell mit dem Wert 83,18 überkauft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich für die Aktie ein Wert von 32, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung als "Schlecht".