Ist das alles gewesen, Hyperfine?

Aufgrund einer Analyse von 18 Analysten wird die Aktie von Hyperfine langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Diese Bewertung basiert auf 1 "Gut"-Bewertung, 1 "Neutral"-Bewertung und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 1,88 USD, was einer Erwartung von 72,02 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs 1,09 USD beträgt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Hyperfine von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hyperfine in sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hyperfine liegt bei 52,27, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,43, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".