Ist das alles gewesen, Hyatt Hotels?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Hyatt Hotels liegt bei 46,62, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Für einen Zeitraum von 25 Tagen, also RSI25, beläuft sich der Wert auf 43,88, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende hat Hyatt Hotels derzeit eine Dividendenrendite von 0,47 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,75 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen ist es wichtig, nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten zu berücksichtigen, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Auf sozialen Plattformen wurden überwiegend positive Kommentare zu Hyatt Hotels gemessen. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hyatt Hotels-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 116,25 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt um 13,79 Prozent darüber, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daraus, dass die Hyatt Hotels-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating erhält.