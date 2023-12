Ist das alles gewesen, Hunan Yujing Machinery?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die öffentliche Diskussion über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen über Hunan Yujing Machinery haben Experten eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was bedeutet, dass sich kaum Änderungen identifizieren ließen. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Hunan Yujing Machinery derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,52 % für Maschinen. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,27 % erzielt, was 36,47 % unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 0,09 %. Hunan Yujing Machinery liegt aktuell 36,36 % unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist Hunan Yujing Machinery ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,61 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" bewertet.