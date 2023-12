Ist das alles gewesen, Humm?

Bei der Analyse von Aktien spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz, also die Stimmung und die Diskussionen rund um eine Aktie. Genau diese Faktoren wurden auch bei der Bewertung der Aktie von Humm in den vergangenen Monaten berücksichtigt.

Die Diskussionsintensität im Netz zeigte nur eine schwache Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich somit für Humm ein "Schlecht"-Wert basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), welcher aktuell bei 9,09 Punkten liegt und somit darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Beim 25-Tage-RSI ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da hier weder eine Über- noch Unterkauft-Situation vorliegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Humm also mit "Gut" für den 7-Tage-RSI und "Neutral" für den 25-Tage-RSI bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen eher neutral eingestellt waren. Dennoch überwiegen die negativen Nachrichten über das Unternehmen in den letzten Tagen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich jedoch ein positiver Trend, da der Schlusskurs der Humm-Aktie über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist eine positive Abweichung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse von Humm eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf Sentiment und Buzz, eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI, eine "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI und eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Anlegerstimmung. Die charttechnische Analyse ergibt jedoch eine "Gut"-Bewertung für die Humm-Aktie.