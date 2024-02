Ist das alles gewesen, Huludao Zinc Industry?

In den letzten vier Wochen konnten bei Huludao Zinc Industry keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch im Branchenvergleich erzielte Huludao Zinc Industry eine Performance von -22,35 Prozent in den letzten 12 Monaten, was jedoch eine Outperformance von +0,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit einem Wert von 39,55 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die Dividende von 0 % führt zu einer niedrigeren Bewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (2,08 %), wodurch sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ergibt.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in den sozialen Medien sowie die Performance im Branchenvergleich und fundamentale Kriterien führen insgesamt zu einer neutralen Bewertung der Aktie von Huludao Zinc Industry.