Ist das alles gewesen, Hubei TKD Crystal Electronic Science And?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 normiert. Der Tkd Science And-RSI beträgt 83,97, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,62, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Tkd Science And daher ein Rating von "Schlecht".

In den letzten Wochen wurde bei Tkd Science And eine deutliche positive Veränderung im Stimmungsbild und Buzz festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Die Stärke der Diskussion war ebenfalls höher, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Tkd Science And daher eine Bewertung von "Gut".

Die Dividendenrendite von Tkd Science And liegt derzeit bei 0,94 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tkd Science And liegt bei 73 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche "Elektrische Ausrüstung". Aus fundamentalen Kriterien ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Tkd Science And auf Basis dieser verschiedenen Kriterien.