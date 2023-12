Ist das alles gewesen, Hubei Jumpcan Pharmaceutical?

Die technische Analyse der Hubei Jumpcan Pharmaceutical zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 28,5 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs 31,71 CNH beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +11,26 Prozent über dem GD200 bewertet wird und somit als "Gut" eingestuft wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 28,42 CNH, was einem Abstand von +11,58 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergab, dass die Diskussionsintensität normal ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Hubei Jumpcan Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,95 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -1,17 Prozent im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite jedoch bei 1,01 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, mit nur drei Tagen positiver Diskussionen im Vergleich zu sechs Tagen mit negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung.