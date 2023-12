Ist das alles gewesen, Huadian Power InternationalLtd?

Die Huadian Power befindet sich derzeit in einer schwierigen Position, wenn man die technische Analyse betrachtet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 3,53 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,32 HKD liegt, was einer Abweichung von -5,95 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 3,18 HKD, was einer Abweichung von +4,4 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Huadian Power liegt bei 42,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 37,1 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" konnte die Huadian Power im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,75 Prozent erzielen, was 29,53 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Huadian Power überwiegend negativ diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen vorherrschten und an sieben Tagen negative. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch hauptsächlich positive Themen herauskristallisiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Automatische Analysen zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch die Huadian Power insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.