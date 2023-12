Ist das alles gewesen, Hmvod?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Hmvod als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hmvod-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,1, was in diesem Zeitraum ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit resultiert das Gesamtranking in einem "Neutral" gemäß des Relative Strength Indikators.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Hmvod-Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität bei den Beiträgen oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hmvod weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" für die Aktie von Hmvod.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hmvod-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +38,04 Prozent aufweist im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs der Hmvod-Aktie unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) um -5,93 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen rund um Hmvod auf Plattformen der sozialen Medien zeigen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert an. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, was zu dem Befund führt, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Aktie von Hmvod bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

