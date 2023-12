Ist das alles gewesen, Himax?

Himax verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,64 Prozent, was im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche eine Underperformance von -15,37 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Himax um 9,52 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und hat somit Einfluss auf die Aktienbewertung. Bei Himax wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer positiven Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Anleger-Stimmung bei Himax ist insgesamt besonders positiv, wie sich aus der Auswertung von Diskussionen in den sozialen Medien ergibt. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Himax mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,38 deutlich günstiger bewertet wird als der Branchendurchschnitt in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 68,62, was eine Unterbewertung des Titels um 78 Prozent bedeutet. Daher wird Himax als "Gut"-Empfehlung eingestuft.