Ist das alles gewesen, Hermes International?

Die Dividende von Hermes Sca Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Hermes Sca aktuell 0. Das bedeutet, dass die Dividende im Vergleich zum Aktienkurs leicht über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt. Aus diesem Grund hat unser Analystenteam Hermes Sca heute eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik gegeben.

Anlegerstimmung und Handelssignale Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Fakten wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Anlegerstimmung. Laut unseren Analysten wurden auf sozialen Plattformen vorwiegend positive Kommentare zu Hermes Sca abgegeben. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Deshalb erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Einstufung. Allerdings ergaben die Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung, wodurch die Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Gut" ausfällt.

Aktienkurs im Branchenvergleich Hermes Sca verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,96 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 63,96 Prozent darstellt. Im Branchenvergleich mit "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Aktie ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Relative Strength Index Betrachtet man den Relative Strength-Index, so ergibt sich für die Aktie von Hermes Sca eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 94,18, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 bei 61,69 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Indikators.

