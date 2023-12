Ist das alles gewesen, Hengton Logistics?

Hengtong Logistics: Aktienanalyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Hengtong Logistics liegt derzeit bei 0,47 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,65 Prozent. Dies führt zu einer „Schlecht“-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie haben wir die Stimmung bei Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ergaben ein neutrales langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hengtong Logistics weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem „Neutral“-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 47,22 Punkten, was darauf hinweist, dass Hengtong Logistics weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte und führt ebenfalls zu einer „Neutral“-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Hengtong Logistics-Aktie der letzten 200 Handelstage von -22,59 Prozent, was zu einer „Schlecht“-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt.

Insgesamt erhält das Hengtong Logistics-Wertpapier damit ein „Neutral“-Rating in verschiedenen Kategorien der Aktienanalyse.