Ist das alles gewesen, Heartland Express?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Heartland Express als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Heartland Express-Aktie liegt bei 55,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert beträgt 56,68, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz in der Online-Kommunikation. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität der Heartland Express-Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz, was zu einer "Gut"-Einschätzung für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung wies in diesem Zeitraum eine positive Entwicklung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Heartland Express.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, jedoch zeigte sich in den letzten ein bis zwei Tagen eine verstärkte positive Kommunikation der Anleger bezüglich des Unternehmens Heartland Express. Daraus resultiert eine Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich ein aktueller Kurs der Heartland Express von 12,7 USD, was einer Entfernung von -12,65 Prozent vom GD200 (14,54 USD) entspricht, und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, einen Kurs von 13,32 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Heartland Express-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.