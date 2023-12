Ist das alles gewesen, Hands Form Holdings?

Die technische Analyse der Hands Form-Aktie ergibt für die letzten 200 Handelstage einen Durchschnitt von 0,47 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,59 HKD, was einem Unterschied von +25,53 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,66 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-10,61 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher ein anderes Rating, und die Aktie erhält eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Hands Form für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen konnte bei Hands Form keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt sich für diese Stufe also ein "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hands Form diskutiert. Daher wird das Anleger-Sentiment mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hands Form-Aktie ergibt für einen Zeitraum von 7 Tagen eine Ausprägung von 83,33 und für 25 Tage einen Wert von 71,05. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Schlecht".

Alles in allem ergibt sich für die Hands Form-Aktie laut den verschiedenen Analysen und Bewertungen ein insgesamt "Neutral" bis "Schlecht" Rating.