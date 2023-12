Ist das alles gewesen, Hamakyorex?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Hamakyorex im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hamakyorex. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, je nach Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. In Bezug auf die Diskussionen rund um Hamakyorex wurde eine mittlere Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der Hamakyorex-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 3712,68 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3840 JPY liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3894,5 JPY, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Hamakyorex liegt der RSI7 aktuell bei 76,71 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Hamakyorex-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.