Ist das alles gewesen, Hainan Huluwa Pharmaceutical?

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und Diskussionen im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Hainan Huluwa Pharmaceutical in Bezug auf diese Faktoren eher schlecht abgeschnitten. Die Diskussionsintensität war gering, was auf wenig Aktivität und Beteiligung hindeutet. Auch die Stimmungsänderung war kaum spürbar, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 bzw. 25 Tagen. Der RSI-Wert für Hainan Huluwa Pharmaceutical liegt bei 45,31, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25 weist mit einem Wert von 65 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Aktie für diesen Aspekt als neutral eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie ebenfalls eine schlechte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -22,93 Prozent, was auf eine schlechte charttechnische Situation hinweist. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit -18,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren schlechten Rating führt.

Auch das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Negative Themen dominierten die Diskussion und führten zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Aktie.

Insgesamt zeigt die Bewertung aller diese Faktoren eine schlechte Einschätzung der Aktie von Hainan Huluwa Pharmaceutical.