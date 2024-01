Ist das alles gewesen, Haier Smart Home?

Die Haier Smart Home-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 22,67 CNH, während der aktuelle Kurs bei 22,05 CNH liegt, was einer Abweichung von -2,73 Prozent entspricht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 21,31 CNH liegt, was einer Abweichung von +3,47 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Haier Smart Home. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Haier Smart Home-Aktie liegt bei 32,29 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 26,16 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" bzw. "Gut" führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Haier Smart Home-Aktie bei -18,24 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.