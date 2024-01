Ist das alles gewesen, Guangzhou Metro Design And Research?

Bei Guangzhou Metro Design & Research Institute hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung der Stimmung oder Diskussion in den sozialen Medien feststellen lassen. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf die Stimmung und Diskussion als "Neutral" bewertet. Auch die technische Analyse der trendfolgenden Indikatoren weist auf eine neutrale Bewertung hin.

Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage zeigt einen Wert von 17,86 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 18,32 CNH liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 16,8 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Guangzhou Metro Design & Research Institute auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anlegerstimmung, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien, war in letzter Zeit ebenfalls neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls überwiegend neutral bewertet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral".

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Guangzhou Metro Design & Research Institute-Aktie in den letzten 7 Tagen als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren eine überwiegend neutrale bis positive Bewertung für Guangzhou Metro Design & Research Institute.