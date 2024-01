Ist das alles gewesen, Guangxi Guiguan Electric Power?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter geworden ist. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Guangxi Guiguan Electric Power-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was diese Bewertung begründet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen ergab in den letzten zwei Wochen mehr Kauf- als Verkaufssignale, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Guangxi Guiguan Electric Power-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl für den 7-tägigen als auch den 25-tägigen Zeitraum. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen ein neutrales Gesamtbild für die Guangxi Guiguan Electric Power-Aktie.