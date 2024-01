Ist das alles gewesen, Guangdong Golden Glass?

Die chinesische Bauproduktfirma Gansu Golden Solar weist eine niedrige Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,49 % als "Schlecht" eingestuft wird. Zudem verzeichnete das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -62,21 %, was eine Underperformance von -63,99 % im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Gansu Golden Solar um 63,72 % unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 23,9 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 26,79 CNH liegt, was einer positiven Abweichung von +12,09 % entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von +38,74 % im positiven Bereich. Insgesamt wird das Unternehmen daher in der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.

Das Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird Gansu Golden Solar in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.