Ist das alles gewesen, Grupo Bimbo.?

Die Grupo Bimbo Sab De Cv wird aufgrund fundamentaler und technischer Analyse sowie des Anleger-Sentiments bewertet. Im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,58 liegt, was einen Abstand von 38 Prozent zum Branchen-KGV von 23,71 bedeutet. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Grupo Bimbo Sab De Cv derzeit +2,7 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -1,47 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite der Grupo Bimbo Sab De Cv beträgt derzeit 0,92 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,25 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Grupo Bimbo Sab De Cv besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigen die Anleger Interesse an überwiegend positiven Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.