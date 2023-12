Ist das alles gewesen, GrolleauS?

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Grolleau Saca-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (52,5), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Grolleau Saca eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Die Anlegerstimmung wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Grolleau Saca in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie weist darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Grolleau Saca bei 5,42 EUR liegt und die Aktie selbst derzeit bei 4,85 EUR gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt -10,52 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage steht derzeit bei 5,02 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".