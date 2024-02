Ist das alles gewesen, Golf Digest Online?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Fakten wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben die Stimmung rund um Golf Digest Online auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen von den Nutzern aufgegriffen, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Untersuchung eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt die technische Analyse, dass Golf Digest Online weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 führen zu einer Gesamtbewertung "Neutral" in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Golf Digest Online derzeit bei 734,75 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 606 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -17,52 Prozent und zum GD50 -6,49 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Einschätzung für die Aktie von Golf Digest Online basierend auf den verschiedenen Analysen.