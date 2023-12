Ist das alles gewesen, Global Mastermind Holdings?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aussagen darüber ermöglicht, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. In Bezug auf die Global Mastermind-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 45, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Bei dem RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da Global Mastermind hier als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen zu Global Mastermind in den sozialen Medien zeigen keine klare Tendenz, da überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs der Global Mastermind-Aktie mit -26,67 Prozent Entfernung vom GD200 (0,06 HKD) liegt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,05 HKD und einem Abstand von -12 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf. Somit wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Die Untersuchung des Sentiments und Buzz um Global Mastermind über einen längeren Zeitraum zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Global Mastermind in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.