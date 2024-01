Ist das alles gewesen, Gilead Sciences?

Die Gilead Sciences-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 2 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen durch Analysten. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (86,56 USD) hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 6,85 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Gilead Sciences somit eine "Gut"-Bewertung.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt derzeit 13,5 und liegt damit 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 104. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Gilead Sciences veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass überwiegend "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Gilead Sciences mittlerweile auf 78,26 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 81,01 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 78,18 USD, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.