Ist das alles gewesen, Giftee?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Giftee wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 47,12 Punkten, was darauf hinweist, dass Giftee weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,15, was darauf hinweist, dass Giftee auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für das Giftee-Wertpapier führt.

Die Anleger-Stimmung bei Giftee in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Giftee-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 1721,22 JPY liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 1547 JPY liegt, was einem Unterschied von -10,12 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1690 JPY) liegt auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,46 Prozent), was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Giftee-Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Anlegerstimmung mit "Neutral" bewertet, während die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Giftee daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.