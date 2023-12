Ist das alles gewesen, Gerresheimer?

Der Aktienkurs von Gerresheimer verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,93 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Gesundheitspflege eine Überperformance von 25,99 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt 4,02 Prozent, und Gerresheimer liegt aktuell 18,91 Prozent darüber. Aufgrund dieser starken Performance bewerten Experten die Aktie insgesamt als "Gut".

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeichnet sich in den letzten Wochen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen über Gerresheimer ab. Dies spiegelt sich auch in den neun Handelssignalen wider, die allesamt als "Gut" eingestuft werden. Insgesamt wird das Unternehmen somit als "Gut" bewertet, basierend auf der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Gerresheimer liegt bei 59,52, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 55,97, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für das Unternehmen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Gerresheimer mit 1,21 % unter dem Branchendurchschnitt von Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen, was einen geringeren Ertrag von 2,16 Prozentpunkten bedeutet. Aus diesem Grund wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

