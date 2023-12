Ist das alles gewesen, General Motors?

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Die Dividendenrendite der General Motors-Aktie beträgt 1,2 Prozent, was 3829,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3830,28 liegt. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von General Motors mit -2,62 Prozent mehr als 1 Prozent darunter. Die durchschnittliche Rendite der "Automobile"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 4,47 Prozent, während General Motors lediglich 7,1 Prozent erreicht. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über General Motors besonders negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell überwiegen jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen zeigen, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Langfristig gesehen wird die General Motors-Aktie von Analysten als "Gut" eingeschätzt. Die Gesamtbewertung ergibt 6 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Für den letzten Monat gab es 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 56,59 USD, was eine Performance von 57,1 Prozent bedeuten würde. Auf Basis dieser Analyse vergibt die Redaktion insgesamt das Rating "Gut".

