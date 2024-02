Ist das alles gewesen, Gansu Yasheng Industrial?

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Gansu Yasheng Industrial liegt bei 38,98, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 54,89, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Nahrungsmittel"-Branche hat Gansu Yasheng Industrial in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -2,6 Prozent im Branchenvergleich. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -20,72 Prozent, und Gansu Yasheng Industrial lag 2,28 Prozent darunter. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Bei der Einschätzung der Aktienkurse spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die Meinungen auf sozialen Plattformen zu Gansu Yasheng Industrial untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert. Aus dieser Betrachtung ergibt sich eine Einstufung als "Gut". Zudem wurden Handelssignale analysiert, die zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führen.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg erhält Gansu Yasheng Industrial eine positive Bewertung. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf starke Diskussionen hin, und die positive Änderung der Stimmungsrate entspricht ebenfalls einer "Gut"-Einstufung. Insgesamt wird das Unternehmen daher in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.