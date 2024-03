Ist das alles gewesen, Gaming and Leisure Properties?

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Gaming and Leisure Properties Inc-Aktie wird als positiv bewertet, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen festgestellt haben. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 46,98 USD für den Schlusskurs der Gaming and Leisure Properties Inc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 45,26 USD, was einem Unterschied von -3,66 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Einschätzung der Analysten zeigt insgesamt eine positive Tendenz, da 3 Analysten eine Kaufempfehlung, 2 eine neutrale Empfehlung und keine eine negative Empfehlung abgegeben haben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Gaming and Leisure Properties Inc-Aktie liegt bei 55,5 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 22,62 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Gaming and Leisure Properties Inc-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 53,91 und der RSI25 beträgt 50,22, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.