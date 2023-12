Ist das alles gewesen, Gamco Investors?

Der Vergleich des Aktienkurses von Gamco Investors mit dem durchschnittlichen Wert des Finanzsektors zeigt eine Rendite von -25,62 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Kapitalmärkte" beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate 11,09 Prozent, wobei Gamco Investors mit 36,71 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Gamco Investors mit 0,83 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,79 % deutlich niedriger. Die Differenz beträgt 4,96 Prozentpunkte, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse der Gamco Investors-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 19,32 USD lag. Der letzte Schlusskurs betrug 19,61 USD (+1,5 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche Ergebnisse und erhalten daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gamco Investors-Aktie beträgt aktuell 17, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 31,22 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Gamco Investors.

