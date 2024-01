Ist das alles gewesen, Galenfeha?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Wertpapieren. Er hilft dabei zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Bei der Galenfeha-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 52, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 44,08) ergibt ein "Neutral"-Rating. Somit wird die Analyse der RSIs zu Galenfeha insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Galenfeha-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,0385 USD weicht somit um +92,5 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,03 USD) weist mit einer Abweichung von +28,33 Prozent auf ein "Gut"-Rating hin. Insgesamt erhält die Galenfeha-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Galenfeha in den sozialen Medien zu beobachten war. Das Unternehmen erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung, da keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festzustellen war.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt ausschließlich von negativen Meinungen über Galenfeha die Rede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der verschiedenen Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung für die Galenfeha-Aktie.