Ist das alles gewesen, G8 Education?

Die technische Analyse der G8 Education zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,08 AUD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,995 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,87 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 1,01 AUD, was einem Abstand von -1,49 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktienkurse in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der G8 Education liegt bei 6,67 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 51,61, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Darüber hinaus liefert die längerfristige Betrachtung der Internetkommunikation wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden dabei berücksichtigt. Die Analyse ergab eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In den sozialen Medien wurde G8 Education in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen besprochen wurden. Die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Einstufung der Anlegerstimmung erzeugt.