Ist das alles gewesen, Fukoku?

Sentiment und Buzz: Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Fukoku gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Fukoku liegt derzeit bei 1281,73 JPY. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 1413 JPY lag und somit einen Abstand von +10,24 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1410,4 JPY, was einer Differenz von +0,18 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Fukoku. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Relative Strength Index: Ein wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Fukoku liegt bei 28,24, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 52,57 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".