Ist das alles gewesen, Finning?

Die technische Analyse der Finning-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 37,07 CAD um 5,26 Prozent unter dem GD200 (39,13 CAD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der den mittleren Kurs der letzten 50 Tage angibt, bei 37,3 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand nur -0,62 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Finning-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im vergangenen Jahr haben insgesamt 5 Analysten Bewertungen für die Finning-Aktie abgegeben, wovon 4 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Finning-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 47 CAD, was ein Aufwärtspotential von 26,79 Prozent vom letzten Schlusskurs (37,07 CAD) bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde in den letzten Wochen kaum eine Veränderung für Finning festgestellt, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Finning eine Dividendenrendite von 2,62 % aus, was 0,23 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.