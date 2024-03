Ist das alles gewesen, Federal Screw Works?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Federal Screw Works wird als neutral bewertet, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Diese Einschätzung basiert auf dem Meinungsmarkt, der sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie von Federal Screw Works derzeit als überverkauft eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 14,29 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 26,83 deuten darauf hin, dass die Aktie als "gut" bewertet wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien ergab, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz für Federal Screw Works gab. Daher wird auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung abgegeben.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Aktie von Federal Screw Works mit 7,15 USD als neutral bewertet, da er sich mit +3,77 Prozent Entfernung vom GD200 (6,89 USD) befindet. Im Gegensatz dazu wird der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, mit einem Kurs von 6,01 USD als "gut" bewertet, da der Abstand +18,97 Prozent beträgt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Bewertung für das Anleger-Sentiment, den RSI, das Sentiment und den Buzz sowie die technische Analyse der Aktie von Federal Screw Works.