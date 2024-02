Ist das alles gewesen, Faltec?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Faltec war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positive noch negative Themen diskutiert, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Faltec zeigt der RSI7 aktuell 9,09 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 31,25, was darauf hinweist, dass Faltec weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls keine signifikanten Veränderungen gezeigt.

In Bezug auf die technische Analyse wird Faltec auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 579,73 JPY, während der Kurs der Aktie bei 570 JPY liegt, was einer Abweichung von -1,68 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 543,76 JPY, was einer Abweichung von +4,83 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält das Faltec-Wertpapier daher in den genannten Bereichen ein "Neutral"-Rating.