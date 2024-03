Ist das alles gewesen, Evonik?

Der Aktienkurs von Evonik Industries hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor eine Rendite von -8,62 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Chemikalien-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -12,4 Prozent, wobei Evonik Industries mit 3,78 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führte zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evonik Industries mit einem Wert von 31,99 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Chemikalien-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 98,2, was einer Differenz von 67 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Evonik Industries bei 17,57 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 17,795 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,28 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 17,19 EUR, was einer Abweichung von +3,52 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Evonik Industries derzeit bei 6,83 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt in der Chemikalien-Branche von 6,06 liegt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.