Ist das alles gewesen, Enbw Energie Baden-Wuerttemberg?

Die technische Analyse der Enbw Energie Baden-wuerttemberg-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 84,18 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs hingegen betrug 77 EUR, was einem Unterschied von -8,53 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 80,94 EUR, was einem Unterschied zum letzten Schlusskurs von -4,87 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Enbw Energie Baden-wuerttemberg-Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Enbw Energie Baden-wuerttemberg-Aktie bei 5,35 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt (97 Prozent) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Enbw Energie Baden-wuerttemberg-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 0,74 Prozent erzielt, was über der mittleren Rendite der Branche von 0,34 Prozent liegt. Damit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Enbw Energie Baden-wuerttemberg-Aktie. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Enbw Energie Baden-wuerttemberg bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.