Ist das alles gewesen, EnbridgePref 3?

Das Anleger-Sentiment für Enbridge war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen, dass Anleger vor allem an positiven Themen interessiert sind. Nur an einem Tag dominierte die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Interesse der Anleger hauptsächlich an positiven Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Eine genauere Analyse der Kommunikation zeigt jedoch, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Insgesamt ergibt sich auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers dennoch eine "Gut"-Bewertung für Enbridge.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Enbridge ausgesprochen haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Neutral". Insgesamt gab es 4 Kaufempfehlungen, 4 Halten-Empfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Enbridge beträgt 53,11 CAD, was einer möglichen Kursentwicklung um 12,14 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Enbridge bei 48,59 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 47,36 CAD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,53 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 liegt bei 45,82 CAD, was einem Abstand von +3,36 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtnote "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Enbridge liegt derzeit bei 7,71 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 73,77 % im Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.