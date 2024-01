Ist das alles gewesen, Eli Lilly and?

Der Aktienkurs von Eli Lilly hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 60,91 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" eine Überrendite von 44,13 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 24,79 Prozent, und Eli Lilly liegt aktuell 36,12 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Eli Lilly eine Rendite von 0,76 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche um 1,71 Prozentpunkte niedriger liegt. Aufgrund dieser niedrigeren Dividendenausschüttung wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Analystenbewertungen für Eli Lilly zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 10 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen vorliegen, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was kurzfristig zu einer institutionellen Einschätzung als "Gut"-Titel führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 480,45 USD, was einen potenziellen Rückgang um -18,87 Prozent vom aktuellen Kurs (592,2 USD) bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Eli Lilly in den letzten Monaten als niedrig und unverändert eingestuft werden, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.