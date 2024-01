Ist das alles gewesen, Ecotel Communication?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI-Wert der Ecotel Communication liegt bei 59,68, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 44, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung bei Ecotel Communication weisen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine neutralen Stimmung hin. Die durchschnittliche Aktivität und die kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ecotel Communication-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,95 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 16,9 EUR weicht um -23,01 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich positiv, mit ausschließlich positiven Meinungen in den sozialen Medien und einer Fokussierung auf die positiven Themen rund um Ecotel Communication. Insgesamt ergibt sich eine Bewertung von "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.