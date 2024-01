Ist das alles gewesen, Eckert & Ziegler?

Die Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik-Aktie hat in der technischen Analyse eine positive Bewertung erhalten. Die 200-Tage-Linie liegt bei 37,79 EUR, während der Aktienkurs bei 41,92 EUR liegt, was einer Differenz von +10,93 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 39,5 EUR erreicht, was einer Differenz von +6,13 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie daher insgesamt ein "Gut"-Signal.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine unterdurchschnittliche Performance, mit einer Rendite von -19,37 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege". Dies liegt mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt die Rendite von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik mit -10,61 Prozent und 8,76 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik im Vergleich zur Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine niedrigere Rendite von 1,18 % aus, was 4,87 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 6,05 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt dagegen ein positives Bild, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 32,48 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 107,83. Dies entspricht einer Unterbewertung um 70 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.