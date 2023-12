Ist das alles gewesen, Earth Aliven Technologies?

Die aktuelle Stimmung und Diskussionsintensität rund um die Earth Alive Clean-Aktie deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Die Anleger haben in den letzten Tagen weder besonders positive noch negative Reaktionen gezeigt, was sich auch in den Diskussionen in den sozialen Medien widerspiegelt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls vorwiegend neutral aufgenommen. Daher wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Earth Alive Clean-Aktie sehr hoch ist und daher als "überkauft" eingestuft wird. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung auf Basis des RSI fällt daher negativ aus.

Auch die einfache Charttechnik zeigt negative Signale. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegen unter dem aktuellen Kurs, was jeweils zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Earth Alive Clean-Aktie daher sowohl aufgrund der Anlegerstimmung als auch aufgrund der technischen Analyse ein "Neutral" bis "Schlecht"-Rating.