Ist das alles gewesen, E-Therapeutics?

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum eine negative Richtung. Zudem haben sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen E-therapeutics unterhalten. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" hat die Aktie von E-therapeutics im letzten Jahr eine Rendite von -13,92 Prozent erzielt. Das liegt 10,87 Prozent über dem Durchschnitt (-24,79 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt -25,41 Prozent, und hier liegt E-therapeutics aktuell 11,49 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der E-therapeutics Aktie aktuell bei 14,45 GBP. Der Aktienkurs selbst liegt bei 12,3 GBP, was einen Abstand von -14,88 Prozent zum GD200 bedeutet. Auch gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich ein Abstand von -16,61 Prozent, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die E-therapeutics-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 55, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei 65,71, was zu einer Gesamtbewertung der RSIs als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Stimmungslage unter den Anlegern neutral ist, die Rendite im Branchenvergleich jedoch positiv ausfällt. Die technische Analyse hingegen zeigt eine eher schlechte Entwicklung, insbesondere im Vergleich zu den gleitenden Durchschnittskursen.