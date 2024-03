Ist das alles gewesen, E.ON?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Eon in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie zeigt, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. In diesem Fall wurde über Eon deutlich mehr diskutiert als üblich, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Bereich der fundamentalen Analyse weist die Aktie von Eon ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 50,17 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Multi-Dienstprogramme" (202,24) um 75 Prozent niedriger ist. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, liegt bei Eon bei 53,85 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen zurückblickt, steht bei 58,43 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Aktie als "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Eon eine Dividendenrendite von 4,07 % auf, was 0,83 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,9 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht unter dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Aktie von Eon sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet.