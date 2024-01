Ist das alles gewesen, EQT AB?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Eqt-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 87,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Eqt-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 46,18, was bedeutet, dass die Eqt-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde die Eqt-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Eqt bei 260,2 SEK liegt, was eine Entfernung von +16,15 Prozent vom GD200 (224,02 SEK) bedeutet, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 248,66 SEK, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren haben. Daher wird die Eqt-Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.